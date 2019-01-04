"Милан" объявил о переходе Пакеты

Полузащитник "Фламенго" и сборной Бразилии Лукас Пакета стал игроком "Милана", информирует официальный Твиттер "россонери". Контракт 21-летнего бразильца с миланским клубом рассчитан на 5 лет, заработная плата составит 1,7 миллиона евро в год.

"Милан" договорился с "Фламенго" о переходе Пакеты осенью 2018 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Пакета провел 49 игр в бразильской серии А, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

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