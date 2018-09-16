"Милан" не смог обыграть "Кальяри". Игуаин забил первый гол за "россонери"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл на выезде вничью с "Кальяри" – 1:1. Свой первый гол в составе "россонери" забил аргентинец Гонсало Игуаин, перешедший в "Милан" летом из "Ювентуса".

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Кальяри" – "Милан" – 1:1 (1:0)

Голы: Жоау Педру, 4 (1:0). Игуаин, 55 (1:1).

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Романья, Падоин, Кастро (Дессена, 84), Жоау Педру (Сау, 64), Барелла, Брадарич, Фариас (Ионицэ, 52), Паволетти.

"Милан": Дж. Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Лаксальт, 85), Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Бакайоко, 66), Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 73).

Предупреждения: Срна, 72. Кессье, 90+1.

Судья: Абиссо.

16 сентября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.