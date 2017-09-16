Майкон отрицает, что приходил на тренировки "Интера" пьяным

Бывший защитник "Интера" Майкон опроверг заявление экс-игрока "нерадзурри" Яниса Зику о том, что он появлялся на тренировках пьяным. Бразилец считает, что румынский полузащитник таким образом пытается стать более популярным.

- Я никогда не видел его и ничего не слышал об этом человеке, - цитирует UOL Esporte Майкона. - Я никогда не играл с ним в "Интере" и не знаю, почему он заявил об этом.

Наверное, он просто пытается стать знаменитым и появиться в СМИ. Неприятно, когда происходит нечто подобное. Я никогда не тренировался пьяным, иначе я не выиграл бы столько трофеев с "Интером". Я потребую возмещения ущерба и удостоверюсь, что подобная информация больше никогда не появится.

Отметим, что Зику не провел ни одного официального матча за основной состав "Интера", но тренировался с командой с 2004 по 2010 год. Майкон играл за клуб из Милана с 2006 по 2012 год.