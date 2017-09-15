Янис Зику: "Майкон приходил на тренировки "Интера" пьяным, но Моуринью повлиял на него"

Бывший полузащитник "Интера" Янис Зику рассказал о том, что защитник Майкон в свое время любил выпить. По его словам, бывший главный тренер команды Жозе Моуринью перенес тренировки на вечернее время, чтобы бразилец прекратил пить.

– В "Интере" во времена работы в нем Моуринью был игрок, который приходил на тренировки пьяным, - цитирует Football Italia Зику. - Это был Майкон. Как-то раз Моуринью позвонил игрокам и спросил: "Как мы можем на него повлиять?". И он провел тренировку не утром, а ночью, поэтому Майкон смог измениться.