Мауро Икарди: "Я хочу остаться в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что хочет продлить контракт с "нерадзурри". Действующее соглашение 25-летнего аргентинца с миланским клубом рассчитано до 2021 года.

- Я счастлив находиться здесь, - сказал Икарди в интервью Sky Italia. - У меня были контакты с другими клубами, но я решил остаться в "Интере" и ради себя, и ради своей семьи. Я мечтал сыграть в Лиге чемпионов в футболке "Интера", поэтому не мог уйти. Новый контракт? Я на это рассчитываю, но ясность наступит нескоро.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "нерадзурри", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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