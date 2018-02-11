Маурицио Сарри: "Если "Наполи" будет играть так, как во втором тайме, то сможет победить кого угодно"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 24-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (4:1) отметил, что команда отлично провела второй тайм. Также тренер подчеркнул, что судьи несправедливо удалили его на трибуны.



- Если мы будем играть так, как во втором тайме, то сможем победить кого угодно, - приводит Football Italia слова Сарри. - Если будем играть, как в первой половине, у нас будут проблемы. "Лацио" не случайно занимает третье место в чемпионате, они очень сильны.

Удаление? Милинкович-Савич должен был получить красную карточку, а не желтую. Он ударил в лицо Кальехона. Судья должен был посмотреть это на видеоповторе.