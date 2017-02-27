Маттиа Кальдара: "По вечерам читаю русскую классику"

Защитник "Аталанты" Маттиа Кальдара после победы над "Наполи" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии заявил, что его команда имеет шансы на сохранение прописки в зоне еврокубков. Также футболист объяснил, почему тяжело играть на позиции защитника. На данный момент клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

– Правда ли, что я читаю русскую классику? Да, особенно по вечерам и за день до игры, – цитирует Football Italia Кальдару. – Тренер, например, слушает итальянскую классику. Почему так тяжело найти хорошего защитника? Может быть, потому что это психологически тяжелая позиция. Такой игрок может все 90 минут провести прекрасно, затем на секунду отвлечься и поставить под угрозу результат всей команды.

Пробиться в еврокубки? У нас где-то 65 процентов на это. Другие команды очень сильные, и чтобы остаться в зоне еврокубков, нам нужно набрать много очков. Думаю, в Неаполе мы сдали экзамен, что готовы играть в международных турнирах.