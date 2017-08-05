Массимо Каррера: "В футболе все может произойти. Переходы Неймара и Бонуччи это подтвердят"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что следит за ситуацией в "Ювентусе". Специалист был удивлен переходом защитника Леонардо Бонуччи в "Милан".

- Видел последние матчи команды, - цитирует Tutto Juve Карреру. – "Ювентус" был хорош. Был удивлен тем, что Бонуччи ушел в "Милан". Потом я узнал о трансфере Неймара - это показывает, что в футболе может случиться все, что угодно. Думаю, "Ювентус" остается сильной командой. Не могу сказать, нужен ли им новый защитник. Для этого необходимо быть внутри команды. Думаю, об этом должен судить Массимилиано Аллегри.