Массимилиано Аллегри: "Роналду хочет выиграть "Золотой мяч" с "Ювентусом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что разочарован тем, что нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду не получил "Золотой мяч"-2018. 33-летний португалец занял второе место в голосовании, его опередил хавбек "Реала" Лука Модрич.

- Я разочарован тем, что Роналду не получил "Золотой мяч", - приводит слова Аллегри Football Italia. - Он заслужил победу своей игрой за "Реал" в этом году. А на чемпионате мира Роналду не мог продвинуться дальше, чем они это сделали со сборной Португалии. Криштиану хочет выиграть "Золотой мяч" с "Ювентусом" в следующем году. В этом заключается его мотивация.

В текущем сезоне Роналду провел 18 матчей за "Ювентус", забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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