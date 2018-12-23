Массимилиано Аллегри: "Рома" – психологически неустойчивая команда, мы хотели сразу создать давление"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - матче с "Ромой" (1:0) в чемпионате Италии.

- Да, мы зимние чемпионы, но мы еще ничего не выиграли, - цитирует специалиста Football Italia. - Было важно иметь хороший отрыв от "Наполи", идущего вторым. Это была хорошая игра, мы оставались организованными под давлением. Мы провели хороший матч, у "Ромы" Робин Ольсен сделал несколько хороших сэйвов. Мы хотели сразу создать "Роме" проблемы и давить на них, потому что это психологически неустойчивая команда. Мы должны были добиться большего при счете 1:0, "Роме" было очень тяжело. "Рома" больше владела мячом во втором тайме, но почти ничего не создала. Считаю, что мы заслужили победу.

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