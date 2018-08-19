Массимилиано Аллегри: "Мы все еще знакомимся с Роналду"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 1-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (3:2) отметил, что нападающий Криштиау Роналду хорошо вписался в команду. По его словам, португалец будет рад победе "Юве", несмотря на то, что не забил гол.

- Мы все еще знакомимся с Роналду, - приводит пресс-служба "Ювентуса" слова Аллегри. - В матче с "Кево" у него получилась хорошая связка с Дибалой. Я впечатлен тем, насколько легко он вписался в команду. Жаль, что Роналду не смог забить сам. Но он в любом случае доволен, что мы победили.