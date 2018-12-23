Массимилиано Аллегри: "Манджукич - исключительный игрок, а Роналду может получить отдых"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча с "Ромой" (1:0) в 17-м туре в чемпионате Италии отметил игру Марио Манджукича и рассказал о том, что Криштиану Роналду может получить отдых в следующих играх.

- Манджукич важен для нас, поскольку он сочетает физическую силу и технику. Это исключительный игрок, - цитирует специалиста Football Italia. - Криштиану Роналду сегодня имел несколько шансов, но так получилось, что вратарь соперника провел великолепный матч. Возможно, он получит отдых в следующих матчах.

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