Маркизио пока не готов выходить на поле

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник Клаудио Маркизио точно не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Италии против "Кальяри". 30-летний футболист вчера впервые после травмы принял участие в тренировочном процессе в общей группе.

- Хедира сыграл семь матчей подряд, поэтому ему нужно отдохнуть в игре с "Кальяри", - цитирует Football Italia Аллегри. - Это нормально. У нас есть Лемина, Пьянич, Асамоа и Эрнанес, способные заменить его.

Маркизио? Он еще не готов и некоторое время будет отсутствовать. Однако каждый игрок должен чувствовать себя частью проекта, а точнее сезона, потому что нет ни одного проекта в футболе, так как нужно просто побеждать от матча к матчу.