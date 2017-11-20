Марчелло Липпи: "У Тавеккьо плохая память. Не я выбирал Вентуру"

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи ответил на обвинения экс-президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо. Последний, подавая в отставку из-за непопадания сборной Италии на ЧМ-2018, отметил, что Джампьеро Вентуру в качестве главного тренера избирал не он, а Липпи.

– Я не выбирал тренера, – цитирует Sky Italia Липпи. – Во время обеда мне предложили стать техническим директором сборной Италии. Я в неофициальном формате поговорил с некоторыми тренерами. Беседовал с Вентурой, Монтеллой и Гасперини. Больше ни с кем. Потом отправился в федерацию и доложил о своих выводах, указав на плюсы и минусы всех троих. Но сказал, что выбирать должен президент. Тогда Тавеккьо заявил, что предпочел бы Вентуру из-за его мудрости и возраста. Так что тренера выбирал не я. Я был техническим директором всего месяц. Мне кажется, что у Тавеккьо не очень хорошая память.