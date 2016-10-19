Марадона уверен, что не должен 40 миллионов евро налоговым органам Италии

Легендарный аргентинец Диего Марадона уверен, что ничего не должен налоговым органам Италии. Ранее налоговая служба потребовала с Марадоны 40 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов и накопившиеся штрафы.

– Я ничего не должен, – цитирует Corriere della sera Марадону. – Более 25 лет с меня незаконно требуют эти деньги. Сейчас уже просят более 40 миллионов евро, включая 35 миллионов в виде процентов и штрафов. Но этого долга просто нет. Я никому не обязан. А меня выставляют каким-то преступником.