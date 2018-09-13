Лукас Билья: "Я хочу продлить контракт с "Миланом"

Полузащитник "Милана" Лукас Билья объявил о своем желании продлить контракт с клубом.

- Я хотел бы продлить контракт. Я освоился здесь и чувствую себя хорошо после тяжелого года, - цитирует игрока Football Italia. - У меня хорошие отношения с партнерами по команде, они верят меня. Также у меня отличные отношения с боссом (Дженнаро Гаттузо - прим. "СЭ"). Я делаю то, что он меня просит.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел два матча за "Милан". Всего в 39 матчах за россо-нери он забил один мяч при двух голевых передачах.