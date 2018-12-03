Лучано Спаллетти: "Перестаньте говорить, что Тотти закончил карьеру из-за меня"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча с "Ромой" (2:2) сказал, что журналисты врут о его периоде работы в римском клубе. Он утверждает, что Франческо Тотти завершил карьеры не из-за него.

- Вы журналисты, должны перестать говорить неправду обо мне и Тотти. Он не завершил карьеру из-за меня, и я не отправлял его с базы. Оба эти утверждения - ложь, - цитирует специалиста Football Italia. - Все в клубе знали, что Франческо собирается завершить карьеру, и я здесь ничего не изменил. Что касается того, что я, якобы, отправил его с базы. Просто перед встречей с командой я поговорил с ним в присутствии других представителей тренерского штаба и сказал, что он не попадает в заявку в ближайшей игре.

Франческо Тотти завершил карьеру по окончании сезона-2016/17.

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