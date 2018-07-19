Лучано Спаллетти: "Люблю "Зенит" и с удовольствием встречусь с ним снова"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти в интервью клубному телевидению подвел итоги предсезонного матча со "Сьоном", который его команда проиграла со счетом 0:2 и поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом", которая состоится в субботу в Пизе.

" Наши соперники заслуженно победили, – сказал Спаллетти. – Было видно, что они сильнее нас. Единственный шан был в том, чтобы больше владеть мячом, но мы в этом не преуспели. У нас раньше закончились силы, и мы за это поплатились. Недавно мы провели две насыщенные тренировки, поэтому в матче со "Сьоном" не блистали".

"С большим удовольствием снова встречусь с "Зенитом", клубом который я очень люблю. Эта игра будет очень полезна для обретения стабильности. Мы будем более внимательны к состоянию игроков на предстоящих тренировках, чтобы против "Зенита" выйти свежими".