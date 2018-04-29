01:34 | Футбол — Италия

Лучано Спаллетти: "Арбитр принимал спорные решения. "Интер" заслуживал большего"


Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти остался недоволен некоторыми решениями арбитра матча 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (2:3). Уже на 18-й минуте в составе хозяев был удален Матиас Весино

– Мне трудно принять это поражение. Что касается судьи, то я не думаю, что все его решения были правильными, – цитирует Mediaset Premium Спалетти. – Мы потратили много энергии, играя вдесятером. Нам не повезло, когда мы пропустили гол при счете 2:1. Если честно, наша команда заслуживала более удачного исхода. 

Интер - Ювентус

 

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