Лучано Спаллетти: "Арбитр принимал спорные решения. "Интер" заслуживал большего"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти остался недоволен некоторыми решениями арбитра матча 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (2:3). Уже на 18-й минуте в составе хозяев был удален Матиас Весино.

– Мне трудно принять это поражение. Что касается судьи, то я не думаю, что все его решения были правильными, – цитирует Mediaset Premium Спалетти. – Мы потратили много энергии, играя вдесятером. Нам не повезло, когда мы пропустили гол при счете 2:1. Если честно, наша команда заслуживала более удачного исхода.