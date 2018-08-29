Лучано Моджи: "Я почти купил Роналду, когда ему было 18 лет, а в 33 года не стал бы его подписывать"

Бывший руководитель "Ювентуса" Лучано Моджи признался, что не стал бы покупать Криштиану Роналду на месте нынешних боссов клуба. Напомним, летом португалец перешел из "Реала" в "Ювентус".

– Роналду – это приобретение "Фиата". Я тоже мог его купить, – цитирует Corriere dello Sport Моджи. – Ему было 18 лет, он играл в "Спортинге" тогда. Я посмотрел его, а затем мы договорились о контракте. Сделка была на пять миллиардов лир и Салас в придачу. Ему я тоже обещал 1 миллиард лир. Но Салас предпочел "Ривер Плейт", а "Манчестер Юнайтед" увел Роналду. В "Ювентусе" тогда был настоящий кризис. У нас не было ни копейки. Это была бы необычная сделка.

Но 33-летнего игрока я никогда не бы не стал подписывать только ради имени. И не стал бы объявлять об этом перед продажей Игуаина, который гарантирует минимум по 20 голов в сезоне в чемпионате. Продал бы Игуаина за 50 миллионов евро, а потом объявил бы о Роналду.