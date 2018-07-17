Лоренцо Инсинье: "В Италии Роналду не сможет выигрывать в одиночку"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье поприветствовал новичка "Ювентуса" Криштиану Роналду, который 16 июля был предтавлен в качестве игрока туринцев. Форвард отметил, что ему интересен процесс адаптации 33-летнего португальца в серии А.

– Добро пожаловать, Роналду, – цитирует Gazzetta dello Sport Инсинье. – Мне любопытно, как он адаптируется в нашей лиге. Он не сможет выигрывать матчи водиночку.

Лично я предпочитаю Месси и то, что он представляет в футболе. Но талант португальца не обсуждается. Он выиграл пять "Золотых мячей" – это что-то значит. Итальянская защита очень сильна, хотя в матчах против "Ювентуса" он доказывал, что является феноменальным. Посмотрим, что будет в более длительном турнире.

Может быть, он будет беречь себя для Лиги чемпионов, которая является его целью. Два года назад в 1/8 финала в матчах против нас он не забивал. Мы надеемся повторить это.

По данным transfermarkt.de, "Ювентус" заплатил "Реалу" за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год. Накануне, 16 июля, португалец был представлен в качестве игрока туринцев.

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