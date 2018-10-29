"Лацио" - "Интер": видеотрансляция матча в 22.30

В матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 29 октября, "Лацио" принимает "Интер". Игра в Риме начнется в 22.30 по московскому времени.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Лацио" – "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей