13:46 | ФУТБОЛ — Италия

Кристиан Аббьяти: "Монтелла хорошо работает в "Милане"

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Бывший вратарь "Милана" Кристиан Аббьяти считает, что Винченцо Монтелла хорошо справляется с работой в стане "россонери". Также он отметил, что у руководства есть большое желание продать клуб.

- Монтелла пытается добавить "Милану" правильное мышление, - цитирует Quotidiano Sportivo Аббьятти. - Он действительно хорошо работает во время продажи клуба. Я не в команде, но слышал много позитивных вещей о качестве его работы.

У "Милана" огромное желание продать клуб. Часто слышу об этом от бывших товарищей по команде. Руководство омолодило состав и отправило в отставку таких стариков, как я.

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