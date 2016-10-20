Кристиан Аббьяти: "Монтелла хорошо работает в "Милане"

Бывший вратарь "Милана" Кристиан Аббьяти считает, что Винченцо Монтелла хорошо справляется с работой в стане "россонери". Также он отметил, что у руководства есть большое желание продать клуб.

- Монтелла пытается добавить "Милану" правильное мышление, - цитирует Quotidiano Sportivo Аббьятти. - Он действительно хорошо работает во время продажи клуба. Я не в команде, но слышал много позитивных вещей о качестве его работы.

У "Милана" огромное желание продать клуб. Часто слышу об этом от бывших товарищей по команде. Руководство омолодило состав и отправило в отставку таких стариков, как я.