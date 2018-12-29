Криштиану Роналду поддержал систему ВАР после игры с "Сампдорией"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 19-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1) отметил, что поддерживает систему ВАР. Напомним, что в этой встрече португалец оформил дубль. Второй гол "Сампдории" на 90+2-й минуте встречи был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

– Мы выпоняем поставленные задачи очень хорошо, – цитирцет Роналду Football Italia. – Первая половина сезона прошла отлично, однако нельзя сбавлять темп, нужно продолжать работать, чтобы во второй части сезона сохранить форму.

Мне нравится ВАР. Арбитры иногда принимают решения в сложных эпизодах, поэтому я поддерживаю все, что облегчает их работу.