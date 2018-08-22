Криштиану Роналду: "Хочу, чтобы Криштиану-младший стал футболистом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что видит своего старшего сына футболистом в будущем.

- Он очень конкурентоспособный, как и я в юности, и он также не любит проигрывать, - цитирует Роналду портал Goal. - Надеюсь, мой опыт и мотивация помогут ему чему-нибудь научиться. Конечно, он сам будет решать, кем стать в будущем. Я всегда буду поддерживать его, но, конечно, очень хочу, чтобы Криштиану-младший стал футболистом.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав с "бьянконери" 4-летний контракт.

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