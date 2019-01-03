Криштиану Роналду: "Готов сделать невозможное, чтобы помочь "Юве" выиграть Лигу чемпионов"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что готов сделать невозможное, чтобы помочь туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов. Португалец пять раз становился победителем этого турнира: четыре в составе "Реала" и еще раз в "Манчестер Юнайтед".

- Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом", - приводит Football Italia слова Роналду.

Напомним, что минувшим летом Роналду сменил "Реал" на "Ювентус". Он возглавляет бомбардирскую гонку серии А, имея 14 голов после 19 туров. Всего в составе туринского клуба он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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