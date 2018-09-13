"Кьево" лишился трех очков в серии А за финансовые махинации

Федерация футбола Италии оштрафовала "Кьево" на три очка и 200 тысяч евро за финансовые махинации, сообщает Sky Italia. "Кьево" с помощью махинаций завысил свою прибыль на 25 миллионов евро, чтобы пройти лицензирование на сезон. Сторона обвинения требовала лишить "Кьево" 15 очков за эти нарушения.

Также на три месяца дисквалифицирован президент "Кьево" Лука Кампеделли. Различные сроки дисквалификаций получили и его консультанты. Соучастником "Кьево" была "Чезена", однако в отношении этого клуба санкций не последовало.