Карло Тавеккьо: "Липпи выбрал Вентуру на пост главного тренера сборной Италии"

Бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо объяснил, почему решил подать в отставку со своего поста. Он сделал это, когда итальянцам не удалось попасть на ЧМ-2018.

– Я подал в отставку и попросил сделать то же самое остальных членов федерации, но никто не сделал этого, – цитирует Football Italia Тавеккьо. – Думаю, мы достигли точки невозврата. Нынешняя система пронизана рядом проблем. Я подал в отставку по политическим мотивам, а не по спортивным.

Олимпийский комитет Италии признал, что это Марчелло Липпи выбрал главного тренера. Да, мы раньше утверждали, что это я выбрал наставника, но теперь вы знаете, что это не так. А заплатил за выбор Вентуры я. Это политика. Я вел переговоры с пятью кандидатами, но никто сейчас не готов возглавить сборную Италии. В чем моя ошибка? В том, что не вмешался в ответную игру со сборной Швеции и не сменил главного тренера.