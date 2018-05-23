Карло Анчелотти: "Спасибо "Наполи", что вернул меня в Италию"

Карло Анчелотти, который в среду был назначен новым главным тренером "Наполи", поблагодарил президента клуба за доверие и подчеркнул, что счастлив вернуться в Италию.

– Я счастлив вернуться в свою страну и сделать это благодаря одной из лучших команд Италии. Я готов отдавать "Наполи" все свои знания и весь свой опыт. Я очень взволнован этим новым вызовом и открываю для себя новую главу в чемпионате Италии, – сказал Анчелотти в обращении к болельщикам, опубликованном в Твиттере клуба. – Я бы хотел поблагодарить президента клуба за то, что доверил мне проект, которому я симпатизирую. Мы будем очень упорно работать и очень профессионально относиться к делу, чтобы добиться своих целей и всего, чего мы хотим. Надеюсь, мы будем получать удовольствие от совместной работы.

Добавим, что в своей карьере Анчелотти тренировал "Реджану", "Парму", "Ювентус" и "Милан", после чего отправился за границу и работал в "Челси", "ПСЖ", "Реале" и "Баварии", из которой ушел в 2017 году. На посту главного тренера "Наполи" он сменил Маурицио Сарри.