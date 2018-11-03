Карло Анчелотти: "Эмполи" играл лучше "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти недоволен игрой своей команды в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Эмполи" (5:1), несмотря на крупную победу.

- Я скорее зол, чем воодушевлен, - цитирует тренера Football Italia. - Результат говорит о том, что мы провели отличный матч. Но по игре "Эмполи" был лучше нас. У них было больше контроля, больше инициативы. До счета 4:1 нам было очень тяжело. С "Ромой" мы сыграли намного лучше, но довольствовались лишь ничьей. Сегодня же мы выиграли, хотя сыграли значительно ниже своих возможностей. Я сказал Аурелио Андреаццоли (тренеру "Эмполи" - прим. "СЭ"), что "Эмполи" отлично сыграл, и я впечатлен. Возможно, он подумал, что я шутил, но это не так. Мы отлично реализовали свои наши моменты, но "Эмполи" был лучше. Я даже был зол на Мертенса. Он играли вингера, и я сказал ему, что если он хочет больше забивать, то должен играть в центре нападения. Он ответил, что голевые передачи тоже важны. В итоге он сделал хет-трик и голевую передачу.

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