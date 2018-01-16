Капитан "Беневенто" дисквалифицирован на год за положительный допинг-тест

Защитник "Беневенто" Фабио Лучони получил годичную дисквалификацию за то, что в его крови были обнаружены запрещенные препараты, сообщает Football Italia. Допинг проба была взята после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:1). Итальянец был отстранен от игр на время рассмотрения апелляции и 23 декабря вновь вернулся на поле, но успел провести только три матча.

Помимо футболиста наказание понес главный врач команды, медик был отстранен от спортивной деятельности на четыре года. Считается, что запрещенные вещества попали в кровь Лучони по его вине.