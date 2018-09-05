Кака - о Гаттузо: "Здорово видеть его тренером. Он - феномен"

Бывший футболист Кака высказал слова похвалы в адрес главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо. По словам экс-игрока, посетившего на днях Милан, итальянский специалист отлично справляется со своими обязанностями.

- Было здорово впервые увидеть своими глазами, как Гаттузо тренирует, - приводит Football Italia слова Кака. - Он такой же, каким был в качестве игрока, с точки зрения энергии и мотивации. Он все время мотивировал команду и требовал от них лучшего, но это еще не все. Рино очень хорош, он готовился и усердно учился, все это делает его феноменом.

Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. Под его руководством "россонери" заняли шестое место в чемпионате Италии и пробились в Лигу Европы на следующий сезон.