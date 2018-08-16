Итальянские клубы могут объявить забастовку, если серию B сократят до 19 команд

Итальянские клубы могут объявить забастовку, сообщает Football Italia. Причиной может стать сокращение серии B с 22 до 19 команд. Три клуба - "Авеллино", "Бари" и "Чезена" - не смогли пройти финансовую проверку, причем два последних были объявлены банкротами. Вместо того, чтобы их заменить клубами серии C, руководство серии B решило начать сезон с 19 клубами.

- В начале недели мы выдвинем свои требования, если ничего не изменится, мы начнем забастовку в сериях B и C, - сказал вице-президент профсоюза игроков Умберто Кальканьо.