17:11 | Футбол — Италия

Итальянские клубы могут объявить забастовку, если серию B сократят до 19 команд


Итальянские клубы могут объявить забастовку, сообщает Football Italia. Причиной может стать сокращение серии B с 22 до 19 команд. Три клуба - "Авеллино", "Бари" и "Чезена" - не смогли пройти финансовую проверку, причем два последних были объявлены банкротами. Вместо того, чтобы их заменить клубами серии C, руководство серии B решило начать сезон с 19 клубами. 

- В начале недели мы выдвинем свои требования, если ничего не изменится, мы начнем забастовку в сериях B и C, - сказал вице-президент профсоюза игроков Умберто Кальканьо.

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