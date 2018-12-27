"Интер" проведет две ближайшие домашние игры без зрителей

"Интер" сыграет два ближайших домашних матча без зрителей, фанатскую трибуну Curva Nord закроют на три игры.

Это наказание было вынесено клубу Федерацией футбола Италии за расистские оскорбления в адрес игрока "Наполи" Калиду Кулибали, которые фанаты "Интера" выкрикивали во время матча своей команды с неаполитанцами.

Матч "Интер" - "Наполи" прошел в среду, 26 декабря, и завершился победой черно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

Игра омрачилась столкновениями фанатов "Интера" и "Наполи", в ходе которых один человек погиб, еще четыре пострадали.

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