"Интер" продал 10 игроков, чтобы сохранить Перишича

"Интер" на своем официально сайте опубликовал результаты финансовой деятельности клуба в прошлом сезоне. Доходы миланского клуба составили 318,2 миллиона евро. При этом "сине-черные" смогли выполнить нормы финансового fair play.

"Интер" должен был летом выручить 35 миллионов евро от продажи футболистов. В противном случае клуб мог быть наказан. Предполагалось, что команду покинет полузащитник Иван Перишич, к которому проявляли интерес европейские топ-клубы. Однако руководство клуба решило не расставаться с хорватом, продав 10 других футболистов на сумму в 51 миллион евро.