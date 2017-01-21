08:39 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" поспорит с "МЮ" за Хамеса Родригеса

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"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает Tuttosport. Миланский клуб готов предложить за колумбийца 80 миллионов евро. Сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. Также в услугах хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью назвал игрока одной из главных трансферных целей клуба.

Сам Хамес Родригес рассчитывает покинуть "Реал" в ближайшее время. Он недоволен своим положением в команде. В этом сезоне 25-летний полузащитник провел в составе мадридцев 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

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