"Интер" подтвердил, что Канселу получил травму

"Интер" на официальном сайте подтвердил информацию о травме у защитника Жоау Канселу. 23-летний португалец, перебравшийся в миланский клуб из "Валенсии"​ на правах аренды 22 августа, имеет проблемы со связками колена.

"Жоау сегодня утром прошел медицинский осмотр в клинике в Роццано по поводу травмы, полученной вчера на тренировке сборной Португалии. Тесты показали деформацию медиальной коллатеральной связки правого колена. Состояние игрока будет оцениваться каждую неделю", - говорится в заявлении "Интера".