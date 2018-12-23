"Интер" отстранил Наингголана от игр: он проспал тренировку

"Интер" дисквалифицировал бельгийского полузащитника Раджу Наингголана за то, что он проспал утреннюю тренировку, сообщает Football Italia.

- Футбольный клуб "Интернационале" объявил, что Раджа Наингголан отстранен от футбольной активности за нарушение дисциплины", - отмечает источник.

Таким образом, 30-летний игрок не примет участия в ближайшем домашнем поединке с "Наполи", который состоится в среду, 26 декабря.

Наингголан перешел этим летом в "Интер" из "Ромы" за 38 миллионов евро и Николо Заниоло в придачу. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил три гола.