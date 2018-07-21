"Интер" намерен подписать контракт с Видалем

Руководство "Интера" после покупки полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана заинтересовано в дальнейшем укреплении средней линии, сообщает transfermarketweb.com. По информации источника, "нерадзурри" нацелены на покупку хавбека "Баварии" Артуро Видаля. Сам игрок рассчитывает на зарплату не менее 7,3 миллиона евро в год.

Сам 31-летний чилиец после завершения прошлого сезона заявлял, что в межсезонье будет изучать варианты продолжения карьеры. Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к Видалю со стороны "Атлетико".

Напомним, контракт полузащитника с "Баварией" рассчитан до конца сезона-2018/19. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Видаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 6 мячей и отдав 2 голевые передачи.