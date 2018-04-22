"Интер" на выезде обыграл "Кьево"

"Интер" в матче 34-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл "Кьево" со счетом 2:1. Победный гол забил Иван Перишич.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Кьево" - "Интер" - 1:2 (0:0)

Голы: Икарди, 50 (0:1). Перишич, 61 (0:2). Стемпиньски, 90 (1:2).

"Кьево": Соррентино, Томович, Каччаторе, Бани, Ярошиньски (Кастро, 60), Хетемай, Радованович, Джаккерини (Бирса, 67), Ригони, Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро (Весино, 77), Рафинья, Брозович, Перишич (Кандрева, 89), Икарди, Карамо (Сантон, 67).

Предупреждения: Жоау Канселу, 45+1. Пуччарелли, 75.

Судья: Валери.

22 апреля. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".