Иммобиле о переходе Роналду в "Ювентус": "Слава Богу, что успел выиграть бомбардирскую гонку в прошлом году"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, ставший лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Италии с 29 голами, прокомментировал переход в "Ювентус" пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

- Как только Роналду перешел в "Ювентус", я подумал: "Слава Богу, что я успел выиграть бомбардирскую гонку в прошлом году", - цитирует Sportsmole Иммобиле . - Противостоять Криштиану будет очень сложно как на поле, так и в гонке бомбардиров. Он выигрывал этот приз много раз и попытается повторить это в Италии.

В текущее трансферное 33-летний Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.