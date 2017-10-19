Игрок четвертого дивизиона Италии дисквалифицирован за то, что справил нужду около гостевого сектора

Полузащитник "Турриса" Джованни Либерти не сможет помочь своей команде в течение пяти матчей. Игрок четвертого по силе дивизиона Италии был дисквалифицирован за то, что справил нужду около гостевой фанатской трибуны, делая при этом вульгарные жесты половым органом. Тем не менее, клуб решил обжаловать это наказание.

- Наш игрок не делал того, что ему приписывают, - заявил представитель клуба. - Все просто, в зоне разминки есть фонтаны у стен, и игрок, готовясь выйти на поле, попил воды и заправил свою футболку в шорты, чего требуют правила. В данном деле есть только показания помощника рефери, расположенного на противоположной стороне поля.