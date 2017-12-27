Гол Перишича в дерби с "Миланом" был отменен после видеопросмотра

Полузащитник "Интера" Иван Перишич на 23-й минуте матча 1/4 финала Кубка Италии против "Милана" открыл счет, но судья встречи Марко Гуида отменил взятие ворот. Рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (ВАР) и убедился в том, что хорватский хавбек "нерадзурри" находился в офсайде.

К 50-й минуте второго тайма команды не смогли открыть счет. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.