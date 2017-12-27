Гол Перишича в дерби с "Миланом" был отменен после видеопросмотра

Полузащитник "Интера" Иван Перишич на 23-й минуте матча 1/4 финала Кубка Италии против "Милана" открыл счет, но судья встречи Марко Гуида отменил взятие ворот. Рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (ВАР) и убедился в том, что хорватский хавбек "нерадзурри" находился в офсайде.
К 50-й минуте второго тайма команды не смогли открыть счет. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.
OG Antonio yang dianggap Offside oleh wasit VAR.– FN (@FansNerazzurri) 27 декабря 2017 г.
*padahal Ranocchia dalam kondisi pasif/tak aktif* pic.twitter.com/WYlc2pB1D9