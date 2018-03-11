Гол Караччоло принес "Вероне" победу над "Кьево"

"Верона" на своем поле переиграла "Кьево" в матче 28-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил защитник Антонио Караччоло.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
"Верона" - "Кьево" - 1:0 (0:0)
Гол: Караччоло, 52.
"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Феличоли (Аронс, 85), Караччоло, Бюхель, Кальвано (Фоссати, 88), Петкович, Матос, Верде (Сукулини, 65), Фарес.
"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Каччаторе, Бани, Бирса (Стемпиньски, 87), Хетемай (Пеллиссьер, 62), Радованович, Кастро, Меджорини (Джаккерини, 46), Инглезе.
Предупреждения: Бюхель, 29. Гобби, 63. Бани, 67. Пеллиссьер, 73. Радованович, 75. Матос, 84. Каччаторе, 89. Дайнелли, 90+2. Сукулини, 90+2. Болдор, 90+3.
Судья: Дамато.
10 марта. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".