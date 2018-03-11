00:50 | Футбол — Италия

Гол Караччоло принес "Вероне" победу над "Кьево"


"Верона" на своем поле переиграла "Кьево" в матче 28-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил защитник Антонио Караччоло.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур 

"Верона" - "Кьево" - 1:0 (0:0)

Гол: Караччоло, 52. 

"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Феличоли (Аронс, 85), Караччоло, Бюхель, Кальвано (Фоссати, 88), Петкович, Матос, Верде (Сукулини, 65), Фарес.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Каччаторе, Бани, Бирса (Стемпиньски, 87), Хетемай (Пеллиссьер, 62), Радованович, Кастро, Меджорини (Джаккерини, 46), Инглезе.

Предупреждения: Бюхель, 29. Гобби, 63. Бани, 67. Пеллиссьер, 73. Радованович, 75. Матос, 84. Каччаторе, 89. Дайнелли, 90+2. Сукулини, 90+2. Болдор, 90+3. 

Судья: Дамато.

10 марта. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/

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