Гол 17-летнего Кина принес "Ювентусу" победу над "Болоньей"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле уступила "Ювентусу" – 1:2. Решающий гол на счету 17-летнего воспитанника туринцев Мойзе Кина. "Старая синьора" еще до этого тура гарантировала себе чемпионский титул, "Болонья" финишировала на 15-м месте.
В другом поединке "Аталанта" одолела "Кьево" (1:0). Автором единственного гола стал Алехандро Гомес. Его команда завершила сезон на четвертой позиции. "Летающие ослы" расположились на 14-й строчке.
Напомним, что "Ювентус" завершит сезон встречей с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
Чемпионат Италии
Серия А
38-й тур
"Болонья" – "Ювентус" – 1:2 (0:0)
Голы: Таидер, 52 (1:0). Дибала, 70 (1:1). Кин, 90+4 (1:2).
"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Торосидис, Мбай, Крафт (Петкович, 75), Таидер, Крейчи (Масина, 68), Вивиани, Пульгар (Надь, 85), Дестро, Оквонково.
"Ювентус": Аудеро, Лихтштайнер, Барцальи, Бенатиа, Хедира (Манджукич, 59), Маркизио (Пьянич, 56), Асамоа, Куадрадо, Стураро, Игуаин, Дибала (Кин, 79).
Предупреждения: Вивиани, 65. Куадрадо, 79. Оквонково, 82. Гастальделло, 90+1.
Судья: Мариани.
27 мая. Болонья. Стадион "Ренато Делль'Ара".
"Аталанта" – "Кьево" – 1:0 (0:0)
Гол: Гомес, 52.
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Кессье, 71), Раймонди (Спинаццола, 50), Куртич (Мильяччо, 86), Кристанте, Фройлер, Петанья.
"Кьево": Секулин, Цесар, Гобби, Сполли, Каччаторе, де Гузман (Виньято, 62), Бирса (Кийен, 71), Иско, Бастьен, Депаоли, Инглезе (Пеллиссьер, 46).
Предупреждение: Кальдара, 77.
Судья: Чели.
27 мая. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
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В 17 лет выглядит на 30, а что будет когда ему будет реально 30....
21:06