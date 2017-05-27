Гол 17-летнего Кина принес "Ювентусу" победу над "Болоньей"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле уступила "Ювентусу" – 1:2. Решающий гол на счету 17-летнего воспитанника туринцев Мойзе Кина. "Старая синьора" еще до этого тура гарантировала себе чемпионский титул, "Болонья" финишировала на 15-м месте.

В другом поединке "Аталанта" одолела "Кьево" (1:0). Автором единственного гола стал Алехандро Гомес. Его команда завершила сезон на четвертой позиции. "Летающие ослы" расположились на 14-й строчке.

Напомним, что "Ювентус" завершит сезон встречей с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Болонья" – "Ювентус" – 1:2 (0:0)

Голы: Таидер, 52 (1:0). Дибала, 70 (1:1). Кин, 90+4 (1:2).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Торосидис, Мбай, Крафт (Петкович, 75), Таидер, Крейчи (Масина, 68), Вивиани, Пульгар (Надь, 85), Дестро, Оквонково.

"Ювентус": Аудеро, Лихтштайнер, Барцальи, Бенатиа, Хедира (Манджукич, 59), Маркизио (Пьянич, 56), Асамоа, Куадрадо, Стураро, Игуаин, Дибала (Кин, 79).

Предупреждения: Вивиани, 65. Куадрадо, 79. Оквонково, 82. Гастальделло, 90+1.

Судья: Мариани.

27 мая. Болонья. Стадион "Ренато Делль'Ара".

"Аталанта" – "Кьево" – 1:0 (0:0)

Гол: Гомес, 52.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Кессье, 71), Раймонди (Спинаццола, 50), Куртич (Мильяччо, 86), Кристанте, Фройлер, Петанья.

"Кьево": Секулин, Цесар, Гобби, Сполли, Каччаторе, де Гузман (Виньято, 62), Бирса (Кийен, 71), Иско, Бастьен, Депаоли, Инглезе (Пеллиссьер, 46).

Предупреждение: Кальдара, 77.

Судья: Чели.

27 мая. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри".