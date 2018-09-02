"Фиорентина" - "Удинезе": прямая видеотрансляция матча – в 19.00

В матче 3-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 2 сентября, играют "Фиорентина" и "Удинезе". Игра на арене Artemio Franchi начнется в 19.00 по Москве.

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"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" – "Удинезе" – в матч-центре здесь.

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