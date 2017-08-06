"Фиорентина" купит Хесе за 10 миллионов евро?

"Фиорентина" близка к подписанию контракта с полузащитником "ПСЖ" Хесе, сообщает Calciomercato.com. По информации источника, итальянский клуб заплатит за 24-летнего хавбека 10 миллионов евро.

Отмечается, что руководство флорентийцев переключилось на испанского игрока после того, как не сумело договориться с дортмундской "Боруссией" о трансфере турецкого полузащитника Эмре Мора, который перешел в "Интер".

Напомним, Хесе перешел в "ПСЖ" в 2016 году, проведя за это время в составе французского клуба 14 матчей, забив 2 гола. Вторую половину сезона-2016/17 он провел на правах аренды в "Лас-Пальмасе" (16 игр, 3 гола).