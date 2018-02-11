Фабио Пеккья: "Поражение от "Сампдории" - шаг назад для "Вероны"

Главный тренер "Вероны" Фабио Пеккья после поражения от "Сампдории" (0:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии заявил, что этот результат - шаг назад. Тем не менее, он верит, что его команда сможет сохранить прописку в серии А.

- Это тяжелое поражение, "Сампа" заслужил победу, – цитирует Rai Sport Пеккью. - Это шаг назад для нас, даже по сравнению с поражением с "Ромой". Команда должна продолжать верить в себя, потому что есть еще много шансов сохранить прописку. Сегодня у нас был меньше обычного энтузиазма и очень мало характера. Такие команды, как "Сампдория", можно победить, будучи единым коллективом.