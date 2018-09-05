Фабио Квальярелла: "Гол в ворота "Наполи" - мой самый красивый"

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла признался, что его гол в ворота "Наполи"​ является лучшим в карьере. Тем не менее, он признает, что без удачи забить такой мяч не удалось.

- Даже если бы я не хотел увидеть свой гол снова, он бы попался мне на глаза в социальных сетях! - цитирует Football Italia Квальяреллу. - Оглядываясь назад, я бы сказал: "Да, это был самый красивый гол". Это был момент ясного безумия. Но для таких голов нужен хороший процент удачи. У меня было много сообщений из Неаполя, но это были комплименты и изумление.

Чумовой гол 35-летнего Квальяреллы в ворота "Наполи". Это надо видеть!