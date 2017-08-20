Эусебио Ди Франческо: "Мы одержали отвратительную победу"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после матча 1-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (1:0) остался недоволен игрой своей команды. Единственный гол в этой игре на счету новичка римлян Александра Коларова.

- Я просил игроков проявить характер в матче с очень крепкой командой, - цитирует Football Italia Ди Франческо. - Мы должны играть бодрее во время последних 20 минут. Но наша физика пока что оставляет желать лучшего. Я видел команду, которая хочет победить. Но победа была отвратительной. Я надеюсь, что "Рома" продолжит развиваться.